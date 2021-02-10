الهيدروجين الأخضر.. مصدر جديد للطاقة قريبا.. مذكرة تفاهم مع سيمنس الألمانية.. ولقاءات للرئيس بشركات بلجيكية

الهيدروجين الأخضر مصدر جديد للطاقة 2035

لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة

الرئيس يبحث التعاون مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية









"استحداث استراتيجية جديدة للطاقة 2035" هكذا أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بحثها الدائم عن مصادر جديدة للطاقة، وأحدثها الهيدروجين الأخضر كمصدر واعد للطاقة في المستقبل القريب، وحظيت تلك الاستراتيجية بتشجيع من الرئيس عبد الفتاح السيسى.









هذا ما أعلن عنه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.









وأوضح شاكر أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض فى الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص أو كريت باليونان.









وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040.









وكخطوة أولى فى هذا الطريق، وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وجو كيزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.







وجاء التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم واستكمالا لقصص النجاح السابق التى تم تحقيقها مع الشركة في العديد من المشروعات الكبرى داخل جمهورية مصر العربية وأهمها محطات توليد الكهرباء العملاقة التي تم إنجازها في زمن قياسي وغيرها من المشروعات القائمة، حيث تعتبر سيمنس شريكا استراتيجيا هام لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهي شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي "لبحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".



وأكد أعضاء تحالف الشركات البلجيكية عن اهتمامهم بالتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله وتخزينه ضمن جهود إزالة وتقليص نسبة الكربون في الهواء، وحرصهم على التعاون مع مصر في هذا المجال لما تتمتع به من خصائص ومقومات طبيعية مثالية والمناخ الاستثماري الذي تحظى به مصر حاليًا، مشيرين إلى الفوائد المتعددة التي ستعود على مصر في هذا الإطار، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتدريب الكوادر وتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز حركة الموانئ والنفاذ الاستراتيجي إلى سوق الطاقة الأوروبية.



