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ديني

يوم ميلاد عبد الرحمن السديس.. قصة حياته من الطفولة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:45 م
الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن السديس
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إيمان طلعت
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الشيخ عبد الرحمن السديس، الذى ولد فى الـ10 من فبراير 1962.


هو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، ويُعرَف بالسديس هو الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف.


نشأته
نشأ الشيخ السديس في البكيرية بمنطقة القصيم ثم انتقل إلى مدينة الرياض.


تعليمه 
أتم تعليمه الابتدائي بمدرسة المثنى بن حارثة الابتدائية، ثم درس المرحلة الثانوية في معهد الرياض العلمي ونال منه شهادة عام 1979 بتقدير ممتاز، استطاع السديس حفظ القرآن في سن الثانية عشرة فتخرج يتلو القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم الكوفي في المعهد عام 1399 هـ بتقدير ممتاز ومن ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام 1403 هـ/ 1983 م.


أما التعليم العالي فحصل السديس على درجة الماجستير في أصول الفقه بتقدير ممتاز من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1995 م من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة عن رسالته الموسومة (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: دراسة وتحقيق)، كما حصل مؤخرًا على درجة الأستاذية في تخصص أصول الفقه من جامعة أم القرى.


عمله
أما العمل الأكاديمي فقد عمل السديس محاضرًا في قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. عُيّن بعدها أستاذًا مساعدًا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وأنشأ كرسي بحث باسمه لدراسة أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو المشرف العام على مجمع إمام الدعوة العلمي الدعوي التعاوني الخيري بمكة المكرمة، ويعمل مديرًا لجامعة المعرفة العالمية (التعليم عن بُعد) وأستاذًا بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.


ونال السديس جائزة الشخصية الإسلامية العالمية الممنوحـة له من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1426 هـ.


يعمل السديس الآن رئيسًا عامًا لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ولقد عين في يوم الثلاثاء 17/06/1433 هـ رئيسًا عامًّا لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلفًا للشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بمرسوم ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
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