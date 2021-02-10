ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حجز إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف المرج للحكم 3 مارس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، للحكم في جلسة 3 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان. 

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث شغب عين شمس

13 يناير.. النطق بالحكم على متهم بأحداث المرج

حجز استشكال متهم على حكم سجنه بـ أحداث عنف المطرية

اليوم.. الحكم في استشكال متهم بـ «أحداث المطرية»

اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «أحداث عنف المرج»

10 فبراير.. سماع أقوال الشهود في إعادة محاكمة متهم بأحداث المرج

ترشيحاتنا

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

قطة تترافع في محكمة.. موقف محرج لمحامٍ أثناء جلسة

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

Advertisements

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة