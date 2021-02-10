مصرع إمام بأوقاف سوهاج على يد شقيقه في دارالسلام

لقي إمام وخطيب بأوقاف سوهاج مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالظهر والجنب على يد شقيقه بسب خلافات الميراث بناحية الجلالية بمركز دار السلام شرقي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمصرع إمام وخطيب بالأوقاف متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة بالصدر والجنب، بناحية الجلالية دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع علي نور محمد في العقد الرابع من العمر إمام وخطيب بالأوقاف، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة بالظهر والجنب، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي.





وتبين من التحريات الأولية أنه نشبت مشاجرة بين المجني وشقيقه "ب" بسبب خلافات الجيرة، قام علي إثرها الأخير بتسديد عدة طعنات نافذة له بالظهر والجنب باستخدام أله حادة.



