ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع إمام بأوقاف سوهاج على يد شقيقه في دارالسلام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:23 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي إمام وخطيب بأوقاف سوهاج مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالظهر والجنب على يد شقيقه بسب خلافات الميراث بناحية الجلالية بمركز دار السلام شرقي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمصرع إمام وخطيب بالأوقاف متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة بالصدر والجنب، بناحية الجلالية دائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع علي نور محمد في العقد الرابع من العمر إمام وخطيب بالأوقاف، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة بالظهر والجنب، وجري نقل الجثة لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي. 

وتبين من التحريات الأولية أنه نشبت مشاجرة بين المجني وشقيقه "ب" بسبب خلافات الجيرة، قام علي إثرها الأخير بتسديد عدة طعنات نافذة له بالظهر والجنب باستخدام أله حادة. 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تقتل زوجها طعنا بالسكين في الخانكة

قاتلة زوجها بالخانكة فى التحقيقات: كان بيضربنى ومش بيصرف على البيت

الهزار القاتل.. مقتل مبيض محارة على يد زميله داخل مسجد بالدقهلية

مصرع طفل أسفل عجلات جرار بمقطورة بسبب عود قصب في سوهاج

ترشيحاتنا

في يوم ميلادها.. عدد زيجات وأبناء نعيمة وصفي

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد نعيمة واصف تعرف على حفيدها الفنان المشهور

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك