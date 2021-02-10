ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك V الروسي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:32 م
لقاح سبوتنيك الروسي
لقاح سبوتنيك الروسي
Advertisements
أحمد محرم
وافقت مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا، والذي ينتجه مركز الجمالايا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء عن أملها في ضم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى برنامج كوفاكس الخاص بتوزيع اللقاحات، بعد اعتماده لها.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الدولية المختصة: "نأمل أن ينضم لقاح مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى كوفاكس، بشرط أن يدرج اللقاح في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وكانت المناقشات الدورية في منظمة الصحة العالمية بشأن بيانات إضافية عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قد جرت أمس.

وتعد كوفاكس هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء، ودخل برنامج كوفاكس الآن في اتفاقيات مع فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا، لتوريد اللقاحات من أجل التوزيع العادل على البلدان الأعضاء.

وأظهر لقاح "سبوتنيك V" ، خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وبلغت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى الفيروس التاجي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

باحثون: لقاح سبوتنيك V قادر على تحقيق معدلات مذهلة للحماية من الوباء

كوفاكس تكشف عن خطتها لتوزيع لقاحات كورونا في 145 دولة

الوكالة الفرنسية: 66% انخفاضا في أعداد ركاب خطوط الطيران حول العالم

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا لدول إفريقيا

الصحة العالمية: نأمل أن ندخل لقاح "سبوتنيك V" إلى آلية كوفاكس بعد اعتماده

ترشيحاتنا

48 ساعة تفجر أزمة قبل مباراة بيراميدز والعبور فى كأس مصر

في ذكرى ميلاد نعيمة واصف تعرف على حفيدها الفنان المشهور

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

وفاة الفنان عمرو هاشم

أعلنت تضامنها مع السعودية..مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى لمطار أبها

عاش يا كابتن.. دينا الشربيني فى جلسة رفع أثقال.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك