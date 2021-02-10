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أخبار العالم

بعد الهجوم على مطار أبها السعودي.. طلب عاجل لـ سعد الحريري

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:19 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، على الاعتداء الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثيين على مطار أبها الدولي السعودي، واصفًا إياه بـ"جريمة حرب".

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "الاعتداء على مطار أبها في السعودية من جانب الميليشيات "الحوثية" جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان تبناه الحوثيون، والذي استهدف مطار أبها الدولي.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
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