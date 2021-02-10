احتفالات خاصة من أهالي بلطيم وكفر الشيخ بالبطل العالمي بيج رامي

وسط حشود غفيرة استقبلت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، البطل العالمى بيج رامي، الفائز بلقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام للمحترفين 2020، وهى المرة الأولى التي يزور فيها النجم المصري بلدته بعد التتويج باللقب الأهم والأغلى في رياضة كمال الأجسام.





الاحتفالية التى أقيمت في بلدة بيج رامى نظمها أهالي قريته وعدد من القرى المجاورة في خيمة أمام منزل العائلة.





وحرص الأهالي على الالتفاف حول رامي السبيعى وتحيته بحفاوة علي الفوز باللقب الغالي، والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.





وأصر الأهالي علي جلوس رامي معهم في الخيمة من الساعة الثانية ظهرا وحتى ساعة متاخرة من مساء اليوم، كما طالبه البعض بعمل زيارة سريعة للبحيرة خاصة ان الصيادين من أهالي القرية والقرى المجاورة كانوا ينتظرونه علي المراكب وتم استقباله بحفاوة شديدة وأصروا على صعوده لمراكب الصيد والتقاط الصور معه، وهو ما رخب به بيج رامي مع مطالبة افراد اسرته للاهالي بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية.





وتوج بيج رامي ببطولة مستر اوليمبيا في نسختها الاخيرة التي تنظمها الولايات المتحدة الامريكية ليصبح أول لاعب مصري وعربي يتوج باللقب.