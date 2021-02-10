بعد انتشار مقطع فيديو لها.. عازفة كلارينت تتحدى حواجز كورونا وتعزف مع أصدقائها عن بعد

قالت ريهام حجاج، عازفة كلارينت، إن فكرة العزف عن بعد مع زميلاتها الاخرين من العازفين على الات مختلفة ، والتي انتشر مقطع فيديو خاص بهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان من فكرتها، وذلك لانها بعيدة عنه اصدقائها منذ سنوات، وبعد أن قررت أن تزور مصر وتشارك معهم في حفلات جاءت جائحة كورونا واغلقت الطيران وعطلت كل خططها، ففكرت في فكرة بديلة مستغلة بها التكنولوجيا الحديثة.





وتابعت ريهام حجاج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، " انا بقيت بعزف مع نفسي زي المجانين، عشان احس ان بعزف مع مجموعة"، ولذلك كان لهذا الفيديو اثر كبير عليها، فطلبت من صديقتها ان يعزفوا معا لانهم اصدقاء منذ ايام الجامعة.





واوضحت أنهم يستمتعوا بما يقومون به، ويحضرون له من قبلها، مردفة: «كان لازم نختار مزيكا مناسبة للغناء مع الهارب، وكنا بنسجل أكتر من مرة علشان نظبط الصوت، كأننا فى غرفة واحدة، والكاريزما بتاعتى إنى أغنى أو ألقى شعر مع العزف، أما أميرة فالكاريزما بتاعتها فى العزف والتوزيع ولها دور كبير فى اختيار الأعمال المناسبة، وبإذن الله لما أنزل القاهرة، هنعزف أعمالنا بشكل أوسع، ونتمنى نستضيف زملاء لهم كاريزما تضيف لفكرتنا أكتر».





وتختم «ريهام» كلامها بقولها: «المزيكا لا يمكن تتحبس بسبب الكورونا أو لأى سبب تانى، وإحنا اتصرفنا وحاربنا القيود والعزل».