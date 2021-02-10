ترامب كاد أن يصرخ.. مرافعة محامي الرئيس السابق في مجلس الشيوخ لغز محير.. حديث طويل وحجج ضعيفة وإشادة بالخصوم الديمقراطيين.. وجمهوريون يصوتون لصالح دستورية المحاكمة

جمهوريون بمجلس الشيوخ أعربوا عن استيائهم بالأداء الضعيف للمحامي بروس كاستور

6 نواب جمهوريين صوتوا لصالح دستورية المحاكمة بينهم نائب صوت سابقا لعدم دستوريتها

محامي ترامب السابق بمحاكمة عزله الأولى: لا أعرف لماذا قال الدفاع ما قاله

مرافعة المحامي الثاني ديفيد شوين تنقذ موقف حلفاء ترامب









صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية أمس الثلاثاء لصالح دستورية محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.





وأعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي عن استيائهم وصدمتهم بالأداء الضعيف لفريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، مقارنة بالأداء القوي للأعضاء الديمقراطيين مديري محاكمة العزل.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان غير راض عن أداء محاميه بروس كاستور خلال جلسة محاكمة العزل الثانية في مجلس الشيوخ.





وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصدرين إن ترامب كاد أن يصرخ بينما كان يتحدث كاستور في جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، حيث كان من المفترض أن يتكلم محامي ترامب عن دستورية المحاكمة لرئيس لم يعد في منصبه.





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي قوله إن "أي شخص شاهد جلسة المحاكمة سيعترف بأن مديري المحاكمة أعدوا حججهم جيدًا وبنوها على آراء فقهاء قانونيين، وأي شخص استمع إلى فريق محاميي ترامب رأى كيف كانوا مشتتين ويتجنبون الحديث في صلب الموضوع".





وانضم كاسيدي إلى 5 أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح دستورية محاكمة ترامب، بعدما كان قد صوت لصالح اقتراح دفعه السيناتور الجمهوري راند بول بعدم دستورية المحاكمة، التي يهدف الديمقراطيون من ورائها إلى تحميل ترامب مسئولية التحريض على اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصويت على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم منعه من تولي أي منصب عام فيما بعد.





وقال السيناتور الجمهوري بات تومي "أعتقد أن موقف محاميي ترامب كان أضعف وغير مقنع بالمرة"، وانضم تومي بدوره إلى الجمهوريين المؤيدين لدستورية محاكمة ترامب في تصويت الأمس.





وعلى النقيض من ذلك، أثنى تومي على أداء أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مديري محاكمة عزل ترامب، وقال "مديري محاكمة العزل من مجلس النواب قدموا حججًا قوية للغاية ومقنعة ومبنية على الدستور والسوابق".





وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت لصالح دستورية محاكمة ترامب، "لقد شعرت بالحيرة أمام أداء مرافعة المحامي بروس كاستور العشوائية، وبدا لي أنه لم يجهز أي حجج على الإطلاق".





وأوضحت الصحيفة أن كاستور بدأ مرافعته بإدانة مقتحمي الكونجرس والإشادة بالخطبة الحماسية لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مديري محاكمة العزل وحججهم المتناسقة للربط بين اقتحام الكونجرس وخطاب ترامب في حشد من أنصاره قبل الاقتحام مباشرة.





وفي أجزاء معينة من المرافعة، شرد محامي ترامب عن صلب الموضوع، وبدأ يتحدث عن سقوط حكومات سابقة وأهمية الحرية، بل إنه أبدى إعجابه بأعضاء مجلس الشيوخ الساعين إلى عزل ترامب، وبعد حديث طويل مسهب دخل كاستور في صلب المرافعة ودفع بأن محاكمة ترامب سياسية وليست قانونية، وتهدف إلى منعه من الترشح لأي منصب عام.





وقال المحامي آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون بجامعة هارفارد الذي تولى الدفاع عن ترامب في محاكمة عزله الأولى العام الماضي، "لم تكن هناك حجج. لا أعرف ما الذي كان كاستور يفعله. لا أعرف لماذا قال ما قاله".





مع ذلك، كانت مرافعة محامي ترامب الآخر ديفيد شوين أفضل نسبيًا من مرافعة كاستور، ونالت رضا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لا سيما وأنه دفع بعدم اختصاص مجلس الشيوخ بفرض العزل السياسي على رئيس سابق.





وقال السيناتور الجمهوري جون كرونين، الذي صوت لصالح عدم دستورية محاكمة ترامب، "أعتقد أن كاستور هو أول محام يتحدث ويتحدث دون أن يدفع بحجة دستورية، ولكن أخيرًا فعلها شوين وأعتقد أنه قام بعمل جيد. لقد رأيت الكثير من المحامين والكثير من المرافعات، ولم تكن هذه من بين أفضلها".





وفي أوائل فبراير، أعلن ترامب تعيين اثنين من المحامين، ديفيد شوين وبروس كاستور، لقيادة فريقه من المحامين في محاكمة مجلس الشيوخ. حدث هذا بعد أن غادر المحاميان، ديبورا باربييه وبوتش باورز، فريق الدفاع عن ترامب. في وقت لاحق ذكرت وسائل الإعلام أن ثلاثة محامين آخرين تركوا ترامب، هم جوش هوارد ، الذي انضم مؤخرا إلى الفريق، وكذلك جوني جاسر وجريج هاريس.





وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، وصف مجلس الشيوخ الأمريكي عملية عزل ترامب بأنها دستورية. صوّت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم ستة جمهوريين، لصالح دستورية محاكمة الرئيس السابق، ومع ذلك ، أوضح 44 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنهم يعتزمون ضمان تبرئة ترامب. ويتطلب الأمر 67 صوتا في مجلس الشيوخ لاتخاذ قرار بعزل الرئيس السابق.