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أخبار البلد

مطروحة للموافقة عليها ..الشوربجي: الانتهاء من وضع لائحة إدارية موحدة للمؤسسات الصحفية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:54 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن الانتهاء من إعداد لائحة إدارية موحدة لأول مرة بجميع المؤسسات الصحفية القومية، بهدف تنظيم سير العمل ووضع قواعد الترقي، موضحًا أن اللائحة الإدارية تمت مناقشتها عن طريق مختصصين، وفي مجالس الإدارات، وكل مجلس قال ملاحظاته.


وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن هذه اللائحة الإدارية نهائية، وهي موجودة لدي مجالس الإدارات لتعتمدها الجمعيات العمومية، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم وضع لائحة موحدة، والمؤسسات هي التي ناقشتها وكانت الهيئة فقط مجرد منسق لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الجمعيات العمومية لإقرارها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية: "كنت أريد عدم فتح الباب امام مطالب فئوية، ولذلك قمت بزيارة المؤسسات القومية من أجل أن تعمل وتربح، ولن أفتح الباب للطلبات فقط دون أن يقول صاحب الطلب ما هي خطته للعمل والربح.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية، انه لا يوجد أحد في المؤسسات القومية لا يحصل على مرتبه حتى لو كان مرتب ضئيلا.
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