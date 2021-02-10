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أصل الحكاية

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:40 م
عريس الشرقية
عريس الشرقية
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رشا عوني
ساعات قليلة كانت تفصل عريس الشرقية عن زفافه وبدء حياة جديدة مع شريكة حياته، إلا أن فرحته انتهت ليلة حنته بعد أن تحولت مراسم الزفاف إلى مأتم بعد إصابة العريس الشاب بنزيف في المخ بشكل مفاجئ تسبب في وفاته. 

الحنة والزفاف تحولا إلى جنازة، ليعلو صوت الصراخ جميع أنحاء قرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

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القصة بدأت في يوم الحنة ، حين كان يستعد العريس إبراهيم محمد توفيق البالغ 20 عاما ، لزفافه في اليوم التالي ، وبدأ يشعر بتعب وأعراض مفاجئة وصداع شديد وسقط أرضا ، ولم تفلح محاولات إسعافه ، فقام الأهل والأصدقاء بنقله إلى المستشفى. 

بعد الفحص تبين أن الشاب ذا العشرين عاما أصيب بـ نزيف في المخ ، أدى إلى وفاته ، فلم تنجح محاولات الأطباء وتحولت ليلة زفافه إلى النهاية.
 

وعلي جانب آخر فقد تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أولاد صقر تفيد إستقبال "إبراهيم م" 20 سنه، مقيم قرية "قصاصين الأزهار" التابعة لمركز أولاد صقر، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته العامة متأخرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

فيما تم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير المحضر اللازم.
مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ
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