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ارتفاع المياه 20 مترا.. فيضانات مدمرة بسبب جليدي بالهند .. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:52 م
انهيار جليدى
انهيار جليدى
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يرصد محاولات انقاذ عشرات العالقين في نفق اغلقته أطنان من الأنقاض جراء انهيار جليدي بالهند .. 

وتتواصل عمليات الإنقاذ في شمال الهند منذ أمس الثلاثاء في محاولة لإنقاذ عشرات الأشخاص العالقين في نفق اغلقته أطنان من الأنقاض بعد فيضان مدمر بسبب انهيار جليدي في الهملايا وأوقع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 165 مفقودا وذلك بعد يومين على الكارثة التي ترحع الى انهيار جليدي بسبب الاحتباس الحراري،

و تتواصل أعمال البحث عن ناجين في هذا الوادي المنكوب في ولاية اوتاراخند الواقعة على الحدود بين الهند والتيبت.

ودمرت الفيضانات جسورا وطرقات وغمرت محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية ومن بين فرضيات تفسير المأساة، بناء السدود وتجريف مجاري الأنهار لاستخراج الرمال لصناعات البناء.

ويشارك المئات من رجال الإنقاذ في العملية في كل أنحاء الولاية بمساعدة مروحيات مجهزة بكاميرات عالية التقنية و كلاب بوليسية ومعظم المفقودين هم عمال في محطتين لتوليد الكهرباء في تابوفان بينهم أكثر من ثلاثين شخصيا لا يزالون عالقين افي نفق يبلغ طوله 2,7 كلم وبات مسدودا بالوحل والأنقاض التي حملتها مياه الفيضانات المدمرة والتي بلغ ارتفاعها 20 مترا.



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