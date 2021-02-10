المصاريف مناصفة .. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه في 11 جامعة للأئمة والواعظات

وقعت وزارة الأوقاف 11 بروتوكولا مع إحدى عشر جامعة هي: (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج – جامعة المنوفية – جامعة بني سويف – جامعة جنوب الوادي – جامعة الأقصر – جامعة بور سعيد) لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات.

وقالت الأوقاف في بيان لها منذ قليل تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي :

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.

– جامعة أسوان لأئمة أسوان.

– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا والبحر الأحمر.

– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.

– جامعة مطروح لأئمة مطروح.

– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.

– جامعة المنوفية لأئمة المنوفية.

– جامعة بني سويف لأئمة بني سويف.

– جامعة الأقصر لأئمة الأقصر.

– جامعة بور سعيد لأئمة بورسعيد.



