ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المصاريف مناصفة .. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه في 11 جامعة للأئمة والواعظات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:38 م
احدى البروتوكولات
احدى البروتوكولات بين الاوقاف واحدى الجامعات
Advertisements
عبد الرحمن محمد

وقعت وزارة الأوقاف 11 بروتوكولا مع إحدى عشر جامعة هي: (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج – جامعة المنوفية – جامعة بني سويف – جامعة جنوب الوادي – جامعة الأقصر – جامعة بور سعيد) لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات.

وقالت الأوقاف في بيان لها منذ قليل تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي :

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.
– جامعة أسوان لأئمة أسوان.
– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا والبحر الأحمر.
– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.
– جامعة مطروح لأئمة مطروح.
– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.
– جامعة المنوفية لأئمة المنوفية.
– جامعة بني سويف لأئمة بني سويف.
– جامعة الأقصر لأئمة الأقصر.
– جامعة بور سعيد لأئمة بورسعيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة أسوان تتحملها الأوقاف والجامعة

الأوقاف: منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة القاهرة الكبرى وأسوان

الأوقاف: منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة شمال سيناء

بروتوكول تعاون بين أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادي لتدريب الأئمة والواعظات

لمنح الماجستير والدكتوراة مجانا للأئمة والعاملين.. الأوقاف توقع بروتوكولات تكميلية مع 6 جامعات

بدء التنفيذ في 3 جامعات.. الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب الأئمة

ترشيحاتنا

الإمارات.. قرار عاجل لـ حكومة الشارقة بشأن عمل الموظفين

بـ الذهبي اللامع.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

محمد مهران في حوار لـ صدى البلد: أتمنى كتابة سيرة "هتلر".. ومحمد سامي منحنى فرصة بـ"لؤلؤ" إنكارها جحود

وفاة والدة يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الحكومة تعلن موعد نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية