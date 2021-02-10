بعد بي إن سبورت.. قناة جديدة تذيع مباراة الأهلي وبالميراس مجانا





ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة مساء .

وفي السياق أكد النادي الأهلي أن موقف حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذي حدث عقب مواجهة بايرن ميونخ كان عفويًا وغير مقصود.









وقال الأهلي في خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: النادي يؤكد احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى".









وكان كهربا والشحات قد اخترقا الفقاعة الطبية وقاما بمصافحة بعض الجماهير خلال مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.



