ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كيلو مواد مخدرة ببنها

ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية القبض علي 3 عاطلين أحدهم هارب من 13 قضية بحوزتهما 7 كجم من مخدر البانجو والهايدرو تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات بوجود 3 عاطلين يروجون المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها.
تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم وليد رشدى مفتش مباحث فرقة بنها.
وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز إن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت دائرة المركز وكرا لتوزيع المخدرات على عملائهم.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستأذن النيابة العامة تمكن النقباء أحمد رزق إسلام صادق وعمرو رضوان معاونى مباحث مركز بنها وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.