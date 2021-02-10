ضبط 3 أشخاص استولوا على السولار من خط بترول بقليوب

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص من بينهم طالب بكلية هندسة تعدوا على خط بترول مسطرد – طنطا بقليوب وقاموا بوضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار لبيعه فى السوق السوداء، وجرى التحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل الوقود، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

















تلقى العميد شريف الدخاخنى، مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من "عربي. ص. م"، 43 عاما، مراقب أمن بشركة أنابيب البترول مسئول عن مراقبة خطوط بترول 10 و12 و16 بوتاجاز، باكتشافه وجود محبس مثبت على خط بترول مسطرد - طنطا بأرض وقف الأقباط الكائنة بناحية سنديون دائرة المركز، ومعد لسحب المواد البترولية.









واتهم المبلغ مسئولي الشركة المتعاقدة على تأمين الخط بالإهمال والتسبب في سرقة المواد البترولية، وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الواقعة.









وبالمعاينة تبين أن الأرض مستأجرة للمدعو "م. م. م"، 44 عاما، مزارع من مدينة قها، كما تبين وجود محبس ظاهر على عمق نصف متر مثبت على ماسورة الخط المارة أسفل الأرض ومعد لسحب المواد البترولية.









وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. ع"، 33 عاما، سائق، وشقيقه "أ"، 25 عاما، سائق، و"إ. ه. ص"، 19 عاما، طالب بكلية الهندسة، وتمكن المقدم طه حسين، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين.









وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سحب وسرقة المواد البترولية من خط البترول مستخدمين سيارة ملك والد المتهم الثالث الذي أرشد عن السيارة المستخدمة في الواقعة، مثبت بها 6 فناطيس بلاستيك سعة 1000 لتر لكل منها وبها آثار مواد بترولية سولار، وعلى الفور تم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت النيابة بحبس المتهمين.