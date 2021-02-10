البابا تواضروس: الحب هو فن إسعاد الآخر

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا ، وتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساء.





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وتحدث البابا تواضروس حول "التفاهم الأسرى" ، وأن العديد من الأسر تعاني من "الخرس الزوجي"، وأن انتشار أجهزة المحمول ادى إلى التواصل مع الآلة أكثر من البشر، فضلا عن التحجج بجملة " لايوجد وقت" ، لافتا إلى أن غياب الوقت أدى إلى غياب المفاجأت السارة، تلك الأجواء التى تدخل البهجة في قلوب الجميع.





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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه من الأمور الخطيرة إهمال المشاعر وأن يكون البيت في حالة روتينية وأن يعجب الإنسان بما هم خارج أسرته، مؤكدا أن الأسرة التى تتكون في يوم الزيجة تكون كيان مقدس بحلول السيد المسيح في وسط الزوج والزوجة حيث تجمعهم المحبة الحقيقية.





وأضاف أن الحب هو فن إسعاد الآخر، وكيف لكل فرد أن يسعى لسعادة من حوله، فالزواج ملاحة صعبة يحتاج لكل فنون المهارة، لافتا إلى أن توفير الوقت يتبعه دخول في عالم الآخر، حيث كل كيان في مجال الأسرة يعد عالم مستقل، والتفاهم الأسرى الذى يبدأ بالتواصل اللفظى يعد أهم أشكال التواصل بين أفراد الأسرة.





وتابع قائلا، إنه يوجد أيضا بين أفراد الأسرة تواصل غير اللفظى، فهو يكون من خلال نظرات العين، وملامح الوجه الذى يعبر عن الحزن او الابتسام او الغضب او الدموع، وكل هذه المشاعر تظهر على الوجه بدون كلمات، كذلك طبقة الصوت ونغمته تظهر مشاعر أفراد الأسرة.





وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم، عن تقديم سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «البابا والأسرة».





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن السلسلة الجديدة تحوي على أقوالًا لقداسة البابا تواضروس ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا.