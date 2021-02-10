وزيرة الصحة: الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا.. وانخفاض معدل الوفيات من الفيروس في مصر

الدكتورة هالة زايد:

تراجع إصابات كورونا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي

توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا"









استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إن معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظًا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبًا.





واستعرضت وزيرة الصحة موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنه تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جار تعميم اللقاح على باقي الـ 363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيًا باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد؛ بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.





وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى فيروس "كورونا" أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المرضي الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215.650 مريض خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، وذلك في تخصصات: القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام.





بالإضافة إلى نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي كبديل عن الإجراء الجراحي، مما يمثل حوالي 33 % من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018.





في سياق آخر، لفتت الوزيرة إلى أنه تم فحص 5 ملايين سيدة حتى الآن خلال فترة جائحة "كورورنا"، ضمن البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، مشيرة إلى أنه تم استكمال العمل بالمبادرة، رغم استمرار الجائحة والتحديات المصاحبة لها، وذلك لخطورة تبعيات التوقف من تأخر اكتشاف المرض وتدهور الحالة المرضية للمرضى والذي يؤثر على معدلات الشفاء.





وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة أيضا مقارنة لأعداد مرضى الأورام خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، موضحة أنه تلاحظ انخفاض معدل الوفيات لمرضى الأورام في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 بمعدل 0.93 % بالمقارنة بعام 2019، ولذلك فإن الاهتمام المكثف باستمرار مبادرات الكشف المبكر عن المرض مستمرة وقائمة لحماية المرضى من المضاعفات والحفاظ على معدل الانخفاض في معدل الوفيات.





وفيما يتعلق بتدريب أفراد هيئة التمريض، قامت وزارة الصحة المصرية بتدريب عدد يزيد على 79 ألفا من أفراد الهيئة بقطاع الرعاية العلاجية لمواجهة فيروس "كورونا"، أمّا بالنسبة لمتابعة حالات العزل المنزلي فإنه تتم المتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وفى حالة رغبة المريض في طلب خدمات الطوارئ، يقوم بالتواصل عبر مركز الاتصال 105، أو ارسال رسالة إلى رقم 1440 وكتابة كلمة (عزل).



