محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الممثلين للمحافظة

مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة. استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم أعضاءبمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس ، ودار حوار حول المشروعات والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في مجال المرافق والبنية التحتية بصفة خاصة ، مؤكدا علي بذل كل الجهود من الجميع للارتقاء والنهوض بالسويس الباسلة .





وأكد صقر علي التواصل والتعاون المستمر بين النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والتفاعل لحل مشاكل وتلبية مطالب المواطنين المشروعة.





حضر اللقاء كل من النائب احمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب جمال عبيد والنائب السيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران اعضاء مجلس النواب .





كما حضر رؤساء الاحياء وادارة الاتصال السياسي بمحافظة السويس .

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