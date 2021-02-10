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مرأة

بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة حلا شيحة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان زفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية. 

وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ الجدل خلال الفترة الماضية من خلال ظهورها باطلالات جريئة ومثيرة بعد خلعها الحجاب.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع ماكياج عيون باللون الاسود الداكن واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة حلا شيحة بأجرأ فساتين اطلت بها الفترة الأخيرة. 
 
واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء تفاديا لجائحة كورونا بمنع التجمعات في المناسبات الاجتماعية. 

بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
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بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد