نائب الشيوخ: الاستخدام العشوائي للمضاد الحيوي يقلل مقاومة الجسم للمرض

قال النائب إيهاب وهبه عضو مجلس الشيوخ، أنه يوجد مرضى يقومون بإستخدام المضادات الحيوية بدون علم من الطبيب المتخصص، فعند الشعور بأي عرض للمرض، يلجأو لهذه المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن ذلك له خطورة بالغة على صحتهم .





وأكد وهبه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السبب الرئيسي في الإفراط في إستخدام المضادات الحيوية، هو صرفه من الصيدليات بدون روشتة من الطبيب، منوها أن بعض الدول بالخارج لا تقوم بصرفه غلا على أساس روشتة من طبيب متخصص.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى انه بعد فترة من الزمن، ومع الإستخدام العشوائي للمضادات الحيوية سيكون هناك صعوبة في إيجاد مضاد حيوي يؤثرعلي الميكروبات الموجودة مصر، وهو أمر سيعاني منه الكثير.





وأضاف وهبه، إلى أن البعض يستخدم المضادات الحيوية بدون أي داعي أو مبرر، بل الإستخدام يمون بسبب إعتقادهم أنه أفضل لصحتهم، ولكن ذلك غير صحيح حيث أن المضاد الحيوي يقلل مقاومة الجسم للمرض، ويكسب البكتريا مقاومة أكبر تجعلها قادرة على تخطي المضاد الحيوي.





كانت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية،قد حذرت من تعاطي "المضادات الحيوية" من دون استشارة طبية، لافتة إلى أنه لا يجب الاستسهال من قبل بعض الأطباء في إعطاء المضادات الحيوية للمريض لسرعة الشفاء.





وقالت الدكتورة نهى عاصم، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن استسهال إعطاء المرضى مضادات حيوية عن طريق الحقن؛ يسبب ارتفاعا فى معدلات الإصابة بفيروس سي، رغم أن الدولة تعمل على التصدي له، إضافة إلى تليف الكبد والكلى.





وأشارت إلى خطورة وجود بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية تقلل الفائدة لمن تتناوله في الحالات الحرجة.