«حياة كريمة»: 4 محافظات لن تكون ضمن مبادرة تطوير الريف لهذا السبب

قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي سيتم تطوير الريف بالكامل بإجمالي 175 مركزا و4209 قرية، معقبا "كل قرى مصر سيتم تطويرها ما عدا 4 محافظات وهي "جنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح".





وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، الـ4 محافظات ستكون لها طبيعة تطوير خاصة، وذلك وفقا لطبيعة الكشل البنائي التقليدي لها.





وأكمل "الـ4209 قرية لها توابع تزيد على 30 ألف تابع"، منوها بأن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 51 مركزا بإجمالي 1443 قرية وما يقرب من 10 آلاف تابع".





وتابع "الاختيار جاء وفقا للقرى الأكثر احتياجا وأولوية"، معقبا "اخترنا بناء على معدل الأمية والفقر ومدى تدهور البنية التحتية وغيرها".





وشدد على أن اختيار القرى جاء وفقا للبيانات المعتمدة من جهات الإحصاء، إضافة إلى التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية تم اختيار تلك المحافظات، معقبا: التمويل والأموال متوفرة بالكامل.



