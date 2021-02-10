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رياضة

بعثة بيراميدز تغادر ظهر الخميس إلى كوت ديفوار بطائرة خاصة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:13 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسام الحارتي

تغادر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان في طريقها لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الــ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.


ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ فبراير الجاري.


وتغادر البعثة على متن الطائرة الخاصة في الواحدة ظهرا لتصل إلى أبيدجان في السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الإيفوارية الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ليخلد اللاعبون للراحة بفندق الإقامة.


وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني أن يخوض الفريق مرانه الأول في أبيدجان في الخامسة من مساء الجمعة بتوقيت أبيدجان، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة الأحد.

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