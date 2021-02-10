أبرزها علاقته بـ عمر الشريف .. 10 معلومات عن بوريس باسترناك في ذكرى ميلاده

استبدل موقع البحث الشهير «جوجل» أيقونة صفحته الرئيسية، اليوم الأربعاء، بصورة الكاتب والشاعر الروسى المرموق بوريس باسترناك احتفاءً بذكرى ميلاده الـ 131 حيث ولد في 10 فبراير 1890 تاركًا أهم المجموعات الشعرية التي كتبت بالروسية في القرن العشرين.





وبهذه المناسبة يقدم موقع «صدى البلد» 10 معلومات عن ا لكاتب والشاعر الروسى بوريس باسترناك:





نشأ بوريس باسترناك في أسرة فنية منفتحة حيث كان والده رساما وأستاذا في معهد الفنون في روسيا، كما كانت والدته روزا عازفة بيانو مشهورة. 1.





2. تحول والد بوريس باسترناك من اليهودية إلى المسيحية أثر كثيرًا على أشعاره التي تعكس مواضيعًا مسيحية بوضوح ظهرت في ديوانه الأول عام 1914 م.





3. دخل بوريس الكونسرفتوار، لكنه تركه ليدرس الفلسفة، و رغم نجاحه الدراسي رفض أن يعمل في مجال التدريس وترك الجامعة ليفرغ لكتابة الأشعار.





4. نشر الكاتب والشاعر الروسى بوريس باسترناك الكثير من الروايات والمجموعات الشعرية الجميلة، وأبرزها «حياتي الشقيقة» التي نالت شهرة كبيرة في روسيا.





5. ألف الكاتب الروسي بوريس باسترناك رواية «دكتور جيفاجو» والتى قدمت في عمل سينمائي عالمي 1965 وكان من بطولة النجم المصري «عمر الشريف» والممثة الإنجليزية جولي كريستي.





6.حصد الفيلم خمسة جوائز أوسكار، وهو ثامن أنجح على مستوى شباك التذاكر العالمي، متجاوزًا فيلم تايتانيك بعد حذف معدلات التضخم بشكل نسبي.





7. جاءت فكرة الرواية إلى بوريس خلال الحرب العالمية الأولى عندما عمل في مختبر للكيميائيات، ثم استقر وزوجته في قرية صغيرة ضمت مجموعة من الكتاب والمثقفين.





8. وجد باسترناك صعوبة في إيجاد ناشر للرواية حيث كانت تهاجم الاتحاد السوفيتي، مما اضطره للهروب إلى إيطاليا، ونشر الرواية التي حققت نجاحا كبيرا عام 1957م.





9. بعد مرور عام من نشر الرواية منح باسترناك جائزة نوبل للآداب، لكنه رفضها رغم سعادته التي عبر عنها في خطاب نظرًا لانتقاد الكبير الذي تعرض له من قبل الاتحاد السوفيتي.





10 توفي الكاتب الروسي بوريس باسترناك فى 30 مايو من عام 1960م.



