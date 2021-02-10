قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار ، لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان ، المحدد لها الأحد المقبل ، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن









خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه









خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة









خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس













وتسافر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض اللقاء الهام.



