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رياضة

قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:16 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار، لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان، المحدد لها الأحد المقبل، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 


خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه


خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة 


خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس 



وتسافر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض اللقاء الهام.

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