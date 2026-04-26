وزير الري: "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة"منصة هامة للتعلم وتبادل الخبرات

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، إن مصر عملت بنجاح خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) على خدمة قضايا المياه بالقارة الإفريقية، وتواصل هذه الجهود خلال فترة رئاستها الحالية لمرفق المياه الإفريقي (AWF).

جاء ذلك في ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة"، والذي شارك فيه أكثر من 200 متدرب من 25 دولة إفريقية، والذي نظمه مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

وهنأ وزير الري، جميع المشاركين على إتمام البرنامج بنجاح، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في مسيرتهم المهنية، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في دولهم، والمساهمة في دعم مؤسساتهم، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمياه، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأكد أن هذا البرنامج يعكس إيمان مصر بأهمية تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، ودعم العمل الإفريقي المشترك في مجال المياه، موضحا أن البرنامج يعد منصة هامة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين المشاركين، الذين يمثلون كوادر متميزة في قطاع المياه بالدول الإفريقية..وذكر أن المشاركين أصبحوا اليوم يشكلون شبكة قوية من "سفراء المياه الأفارقة" القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

ولفت إلى تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والزيادة السكانية، وزيادة الطلب على الموارد المائية، مما يستدعي تعزيز جهود بناء قدرات الكوادر البشرية بالقارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، في ظل تزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني ومتطلبات التنمية، وهو ما يدفع إلى تبني سياسات متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

يذكر أن البرنامج تناول عددا من الموضوعات المهمة، مثل أخلاقيات المياه، والدبلوماسية المائية، وترشيد استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإدارة الذكية للمياه، والقيادة والإدماج المجتمعي.