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رياضة

قبل مباراة بالميراس البرازيلى.. هاشتاج البرونزية يا أهلى يتصدر تويتر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر "هاشتاج" البرونزية يا أهلى"، وذلك قبل ساعات من انطلاق لقاء الأهلى مع نادى بالميراس البرازيلى في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للاندية.

وجاءت أبرز تغريدات المتابعين ضمن الهاشتاج كالتالى:
-نريد لعبة قتال بروح الفانلة الحمرا كل دعم ومساندة من ابطال افريقيا لتحقيق البرونزية للمرة الثانية في تاريخ الاهلي سيد القارة الافريقية# البرزيه_ياابطال_افريقيا# البرزيه_التانيه_يااهلي".

-لقد كان حلما وتحقق الحلم كنا سعداء جدا وأخذنا البطولة يا الأهلي.. بدلة القلب# البرونزية_التانية_يااهلي

- مفيش فريق بطل الا لما يكون عنده حارس بطل
#البرونزية_التانية_يااهلي

-في مثل هذا اليوم قبل ١٥ عام فاز منتخب مصر بكأس الامم الافريقيه على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح وسجل ابوتريكة الركلة الحاسمة.
#البرونزية_التانية_يااهلي

-جمهوره ده حماه ع الحلوه والمره معاه
#البرونزية_التانية_يااهلي
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