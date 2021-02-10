بايدن يعلن إجراءات عقابية عاجلة للرد على انقلاب ميانمار

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، فرض إجراءات عقابية للرد على الانقلاب الذي نفذه الجيش في ميانمار، ضد رئيسة الحكومة، أونج سان سو كي.





وقال بايدن في مؤتمر صحفي: " أدعو قادة جيش ميانمار للإفراج الفوري القادة السياسيين الديمقراطيين والنشطاء السياسيين ورئيسة الحكومة أونج سان سو كي".



وأضاف "أعلن اليوم عن عدة قرارات للرد الانقلاب في ميانمار".

وقررت حكومة الولايات المتحدة حرمان قادة الانقلاب من الوصول إلى مساعدات بقيمة مليار دولار إلى ميانمار".

وتابع "سنفرض عقوبات على قادة جيش ميانمار على خلفية استيلائهم على السلطة".

ودعا بايدن المجتمع الدولي للتعاون مع الولايات المتحدة لاستعادة الديمقراطية في ميانمار، مؤكدًا رفضه للعنف ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب في ميانمار.



