أحمد موسى: حذاء نشأت الديهي برقبة محمد ناصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصهيوني إيدي كوهين مجرم وكاذب في مزاعمه بشأن نشأت الديهي.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإعلامي نشأت الديهي زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في رام الله عام 2016 برفقة عدد من الشخصيات المصرية.





وأوضح أن «قنوات الإخوان تقول إن نشأت الديهي يطبع مع الصهاينة.. بس نشأت الديهي كان في رام الله 2016 بدعوة من الرئيس الفلسطيني».





وأشار: «حذاء نشأت الديهي برقبة محمد ناصر وكل قنوات جماعة الإخوان»، مؤكدا: «نشأت الديهي وطني يعشق بلده مصر، ويدافع عنها».