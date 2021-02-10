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رياضة

النصر يطالب اتحاد الكرة بتصحيح الأخطاء التحكيمية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:48 م
نادي النصر
نادي النصر
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عبدالله هشام
أبدى مجلس إدارة نادي النصر استغرابه الشديد من القرارات التحكيمية المتتالية التي تتخذها الطواقم التحكيمية بحق الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته بدوري القسم الثاني آخرها ما شهدته مباراة النصر امام بتروجيت في الجولة ١٢ بعد أن الغى حكم الساحة هدفا صحيحا للنصر بداعي التسلل رغم عدم الاستناد لحكم الراية الذي احتسب هدفا .


وبعدها بدقيقة واحدة احتسب ركلة جزاء وهمية لصالح بتروجيت .


وكانت لتلك القرارات التحكيمية الكارثية اثر بالغ علي رصيد الفريق في النقطي في مسابقة الدوري وهو ما سعي مجلس الإدارة علي عدم حدوثه من خلال اتخاذه للعدبد من الاجراءات التي تضمن خطابا  رسميا بإرساله لاتحاد الكرة منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة خلال الجولات الماضية .


 ويطالب مجلس إدارة نادي النصر اتحاد الكرة بإيجاد حل عاجل يمنع حدوث تلك الأخطاء ويحفظ حق نادي النصر ويضمن عدالة المنافسة حيث أن تلك الأخطاء تضع اكثر من علامة استفهام علي المستوي الذي وصل اليه التحكيم في مصر بوجه عام .

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