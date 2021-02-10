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ركزوا واستعدوا للامتحانات.. الحكومة: الطلاب سيذهبون للمدارس في التيرم الثاني |فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:15 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة بخصوص تأجيل الدراسة في مصر، مضيفا "لجنة الأزمات بمجلس الوزراء سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل وتنظر في سيناريوهات العام الدراسي الثاني".

وقال "نادر سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "يجب أن يكتمل الفصل الدراسي الثاني، وعلى الطلاب الذهاب للمدارس في الفصل الدراسي الثاني، وسنبحث آلية ذهاب الطلاب للمدارس وشكل الامتحانات في التيرم الثاني".

وأضاف نادر سعد "على الطلاب التركيز في دراستهم والاستعداد للامتحانات واستكمال الترم الثاني وعدم الالتفات للشائعات".

وأكد نادر سعد "الترم الأول هذا العام لم يكتمل وتم استكماله منزليا ولا يصح الحديث عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني".

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