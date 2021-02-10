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أخبار العالم

المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية.. الداخلية الكويتية تكشف مفاجأة عن الفنانة بسمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:38 م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
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محمود نوفل
أكد مصدر أمني لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن ما تم ذكره بشأن ادعاء فتاة تدعى ابتسام مهدي المعروفة بـ "الفنانة بسمة" بأنها مواطنة كويتية ليس صحيحا.

وبينت الصحيفة نقلا عن المصدر أن بسمة التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام إلى اليهودية عبر فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، عراقية الأصل، وحاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، واضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية. 

وأضافت الصحيفة: أنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وحصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت الى دولة اخرى، مرجحا المصدر أن تكون دولة أوروبية.

وتابعت الصحيفة:  ان المدعية لم يسبق لها ان حملت الجنسية الكويتية.

وكانت الفنانة بسمة قد ذكرت في المقطع أنها تركت الإسلام وتحولت إلى اليهودية.
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