ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، التعامل مع 26 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22361 طن تشمل 6530 طن فوسفات و15831 طن يوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وأضاف البيان ،ان حركة الوارد من البضائع العامة 35350 طن تشمل : 5603 طن ذرة و 8272 طن خردة و 2305 طن خشب زان و 3230 طن ابلاكاش و 5675 طن حديد و 1633 طن زيت طعام و 7500 طن كسب صويا و 1132 طن صودا .





اوضح البيان ، ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 30 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بسلة وبطاطس وفاصوليا وخس ونعناع وطماطم و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و ريحان و زيتون و ليمون و سمسم و شطة ) و فواكة ( برتقال و فراولة ويوسفي وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب و الأردن وروسيا و المانيا وأوكرانيا و هولندا وفرنسا وايطاليا و بنجلاديش و اندونيسيا و سلوفينيا و كوريا الجنوبية و اسبانيا و امريكا و الهند و مالطا و سنغافورة و سيريلانكا بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1656 حاوية مكافئة .









وأشار الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57878 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39962 طنا .





كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1356 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4661 شاحنة.





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