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محافظات

قافلة الخير بأوقاف دمياط توزع الوجبات على مرضى عزبة البرج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

نظمت مديرية أوقاف دمياط، قافلة الخير الإنسانية، لصالح مرضى مستشفى عزبة البرج المركزي، بمحافظة دمياط.

تم خلال القافلة،  توزيع 50 وجبة على مرضى قسم الكلى، كما شملت زيارة المرضى والشد من أزرهم، ورفع الروح المعنوية لهم، وتقديم وجبات غذائية لهم، وكذلك الدعاء لهم بالشفاء.

من جانبه صرح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بأن الزيارة جاءت حسب توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيادة قوافل الخير، للمرضى في المستشفيات الحكومية، للشد من أزرهم في هذه الظروف التي نمر بها، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن انه سبق نظمت المديرية قافلة طبية لصالح مرضى مستشفى طوارئ كفر سعد وفارسكور العام إذ زارت القافلة المرضي  وقدمت الدعم والوجبات لهم.

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