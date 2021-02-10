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محافظات

يحدث في دمياط.. ضبط أدوية مخدرة ومجهولة المصدر بالصيدليات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت  مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية حيث يتم المرور يوميا على هذه المنشآت، وذلك بالاشتراك مع إدارات كل من، العلاج الحر ومكافحة العدوى و الجودة للمرور على المراكز والعيادات والمعامل الخاصة، وعدد من الأماكن غير المرخصة .

وأسفرت الحملات -بحسب بيان الأربعاء- عن الآتي ضبط أدوية تحتوى على مادة الترامادول جدول اول مخدرات في قسمها الثاني بإحدى الصيدليات (35) قرص، وضبط أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية في أحد المراكز الطبية (400) قرص و(500) أمبول، تم ضبط أدوية مهربة (4000) قرص غير مسجلة بوزارة الصحة في إحدى الصيدليات. تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير (500) قرص، و(600) أمبول، وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين جدول ثالث مخدرات فقرة "د" في صيدلية أخرى (300) قرص. 

وكذلك تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي في مركز خاص(500) قرص ،تم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية كما تم ضبط أصناف مواصفات قياسية صدر بشانها منشور من هيئة الدواء المصرية (4100) قرص
كما تم ضبط أدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول غير المصرح بتداولها في الصيدليات العامة تخضع للكتاب الدوري 1 لسنة 2012، تم ضبط ادوية عينات مجانية معدة للبيع (300) قرص.

 تم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلي المدير المسئول أو ثاني، كما تم تحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويتم استكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

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