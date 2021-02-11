اليوم.. جامعة حلوان تتابع تنفيذ دورة تدريبية حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





وتتابع جامعة حلوان اليوم تنفيذ دورة تدريبية لاعضاء هئية التدريس تدور حول دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذالك تمام الساعة التاسعة صباحّا بنظام الاون لاين .





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث



