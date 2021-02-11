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سيارات

حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:22 ص
حكاية استعرض وائل
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب
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ماجدة المهدي
استطاع الفنان اللبناني وائل كفوري أن يصنع قاعدة جماهيرية عريضة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، وخاصة لدى الفتيات اللاتي أخذنه فتى لأحلامهن بعد ظهوره في الفيديو كليب المصور لأغنيته " حكاية عاشق " أثناء ركوبه للخيل وهذا ما يرتبط دائما في أذهانهن بأسطورة فارس الأحلام.

بدأ وائل كفوري مشواره الفني بعد اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب اللبناني ستوديو الفن والذي تسبب في أن ذاع صيته بشكل كبير، وحققت أغنياته بعد انتهاء هذا البرنامج انتشارا واسعا خاصة أغنيته الأولى " ما وعدتك بنجوم الليل".

أصدر الفنان وائل كفوري في العام 2006 أغنية " بحبك أنا كتير " وقام بتصوير فيديو كليب خاص بها نال إعجاب الجماهير وحقق نسب مشاهدة كبيرة نسبة إلى مقاييس هذا الوقت، وكانت تجري أحداث هذا الكليب بشكل أساسي على ظهور بعض السيارات الفارهة صاحبة التاريخ العريق، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

أولها صاحبة الحصان الأسود الأشهر في عالم السيارات الرياضية فيراري التي تأسست في إيطاليا في العام 1947، وظهرت السيارة في الكليب من الطراز FERRARI 360 موديل عام 2004، والتي زودت بمحرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة 3.6 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 425 حصانا، والذي يمكنها من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى 100 كم / ساعة وذلك في غضون 4.1 ثوان فقط.

أما السيارة الثانية فقد كانت سيارة عائلية من الدرجة الأولى وأصدرتها أسطورة صناعة السيارات العريقة كاديلاك، وكانت من الطرازESCALADE  CADILLAC موديل عام 2004 والتي زودت بمحرك مكون من ثمانية أسطوانات بسعة 6.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 345 حصانا.

جدير بالذكر أن أغنية " بحبك انا كتير" غناء وائل كفوري، ومن كلمات سالم أبو جوده، وألحان طارق أبو جوده، وقام بإخراج الفيديو كليب المخرج سعيد الماروق، وأصدرت هذه الاغنية في العام 2006.
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
حكاية استعرض وائل كفوري بسياراته في هذا الكليب | صور
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