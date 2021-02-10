رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور

انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بموسيقى المهرجانات ، في البداية كانت تصنف هذه الأغنيات بأنها تستهدف أبناء الطبقة الشعبية وسائقي السيارات الأجرة و الميكروباصات، لكنها سرعان ما لاقت رواجا بين مختلف فئات الشعب وطبقاته، وأصبحت الأكثر تداولًا لدى محركات البحث جوجل.









واجه مطربو المهرجانات كثيرًا من المشكلات بسبب استنفار فئة المثقفين من الشعب لهم وعدم اعتراف نقابة المهن الموسيقية بهم، ولكن كان يقابل هذا الاستنفار انتشار واسع لهذه الظاهرة وسط فئة الشباب من مختلف طبقات المجتمع وحققت نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما تبعه تحقيق مكاسب مادية ضخمة لدى مطربي هذه المهرجانات.









وأثار حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية ضجة عبر مواقع السوشيال ميديا بسبب استعراضه لبعض من السيارات الفارهة التي امتلكها نتيجة غنائه لتلك المهرجانات، خاصة بآخر ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة سيارته الجديدة، لنتعرف عليها في السطور التالية.









كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه من طراز CORVETTE Z51، موديل عام 2018، والتي زودت بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 460 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 630 نيوتن / متر، ليمكنها للتسارع من وضع الثبات 0 ليصل إلى سرعة 100 كيلو متر/ ساعة وذلك في غضون 4.2 ثانية فقط.







