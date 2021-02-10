ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 م
رب الكون ميزنا بميزة..شيفروليه
رب الكون ميزنا بميزة..شيفروليه حمو بيكا تخطف الأنظار
Advertisements
ماجدة المهدي
انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بموسيقى المهرجانات، في البداية كانت تصنف هذه الأغنيات بأنها تستهدف أبناء الطبقة الشعبية وسائقي السيارات الأجرة و الميكروباصات، لكنها سرعان ما لاقت رواجا بين مختلف فئات الشعب وطبقاته، وأصبحت الأكثر تداولًا لدى محركات البحث جوجل.


واجه مطربو المهرجانات كثيرًا من المشكلات بسبب استنفار فئة المثقفين من الشعب لهم وعدم اعتراف نقابة المهن الموسيقية بهم، ولكن كان يقابل هذا الاستنفار انتشار واسع لهذه الظاهرة وسط فئة الشباب من مختلف طبقات المجتمع وحققت نجاحا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما تبعه تحقيق مكاسب مادية ضخمة لدى مطربي هذه المهرجانات.


وأثار حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية ضجة عبر مواقع السوشيال ميديا بسبب استعراضه لبعض من السيارات الفارهة التي امتلكها نتيجة غنائه لتلك المهرجانات، خاصة بآخر ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة سيارته الجديدة، لنتعرف عليها في السطور التالية.


كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه من طراز CORVETTE Z51، موديل عام 2018، والتي زودت بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 460 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ العزم الأقصى للدوران  630 نيوتن / متر، ليمكنها للتسارع من وضع الثبات 0 ليصل إلى سرعة 100 كيلو متر/ ساعة وذلك في غضون 4.2 ثانية فقط.


يذكر أن حمو بيكا يمتلك سيارة أخرى من إنتاج وحش صناعة السيارات الألمانية العريق AUDI، من الطراز Q3 موديل عام 2019، تستمد قوتها من محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 1400 سي سي، ليولد قوة قدرها 150 حصانا، بعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن / متر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كيلو متر/ ساعة في غضون 8.9 ثوان فقط.
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تبدأ من 169 ألف .. أرخص 3 سيارات أوتوماتيك "زيرو" فئة السيدان..صور

مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات صينية SUV تأثيرًا في السوق المصري موديلات 2020/2021.. صور

أفضل سيارات سيدان بـ السوق المصرية في 2020 .. صور

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

أفضل 5 سيارات موديل 2020 يمكن شراؤها

تعرف على سعر ومواصفات MG ZS موديل 2021 فى مصر

ترشيحاتنا

ظريف يفضح إيران في تسريب صوتي عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

علامات رضا الله عن العبد .. علي جمعة يكشف عنها

أحمد موسى يعرض بيانا "مفبرك" بشأن تأجيل الدراسة على الهواء

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

بفستان مكشوف.. أيتن عامر تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟.. وسعر غير متوقع لإطلالة نسرين طافش

رب الكون ميزنا بميزة.. شيفروليه حمو بيكا تخطف أنظار عشاق المهرجانات | صور

بالأبيض.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها