ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

اسمه الحقيقي هو محمد عبدالمنعم، كان والده يعمل مهندسًا في السكك الحديدية، وعمر فتحي هو الابن الثاني ما بين خمسة أشقاء ورحل والده وهو في بداية الأربعينات من عمره، فعرف عمر فتحي معنى اليتم وعمره لم يتجاوز الـ 11 عامًا.





يرجع اسمه الفني "عمر فتحي" لمكتشفيه المخرج فتحي عبدالستار، والفنان الكبير عمر بطيشة ولحبه لهما أطلق على نفسه ذلك الاسم.





قدم عمر فتحي حوالي 11 ألبومًا غنائيًا منها: "على فكرة، على إيدك، على قلبي، على سهوة، على مهلك، على إيه، والله وغالي عليا، وعلى شرط، وأيام، وسفينة العجائب وأغاني مسلسل سيدة الفندق"





كان الفنان عمر فتحي مريضا بالقلب، ولكن البعض يدعي المرض وآخرون ظنوا أنه يحاول استغلال مرضه لشهرته وأنه حين رأى تعاطف الناس الكبير مع مرض عبد الحليم فيحاول التشبه به للشهرة السريعة، بالرغم من أن عمر فتحي تميز بلونه الخاص ولم يقلد عبد الحليم كما فعل الكثير في ذلك الوقت.