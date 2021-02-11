موسيماني يحلم بكتابة التاريخ مع الأهلي بتكرار إنجاز جوزيه في كأس العالم للأندية

يحلم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، بتكرار إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه في مونديال الأندية والحصول على المركز الثالث.









ويلعب الأهلي على المركز الثالث مساء اليوم، الخميس، في مواجهة بالميراس البرازيلي.









وخاض موسيماني مع الأهلي كل البطولات منذ توليه المسؤولية 23 مباراة، حقق الفوز في 18 وتعادل في 4 بينما خسر مرة واحدة كانت أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا في لقاء نصف نهائي مونديال الأندية، الاثنين الماضي.









واستهل موسيماني مونديال الأندية بالفوز على الدحيل القطري 0-1.









وتعد برونزية كأس العالم للأندية الإنجاز الأفضل للأهلي في 5 مشاركات مونديالية سابقة، وقد تحققت في فترة البرتغالي مانويل جوزيه عام 2006.









وبات موسيماني على بعد خطوة واحدة من تكرار أفضل إنجازات جوزيه، بعدما تولى المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي قبل 5 أشهر فقط.









واستكمل موسيماني مشوار المدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث عبر نصف نهائي دوري الأبطال، أمام الوداد البيضاوي، ثم هزم الزمالك في النهائي، ليسهم في كسر عقدة 7 سنوات غاب فيها الفريق الأحمر عن منصات التتويج بالمسابقة القارية.









كما أسهم موسيماني في تتويج الأهلي بكأس مصر، بعدما بدأ المدرب مشواره في البطولة من دور الثمانية.









وفي النسخ التي شارك فيها الأهلي، بمونديال الأندية، حقق الفريق الأحمر المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.



