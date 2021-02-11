ميار شريف تواجه السلوفينية جوفان في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. اليوم

تلتقي ميار شريف المصنفة 128 عالميًا منافستها السلوفينية كوجا جوفان المصنفة 104 عالميًا مساء اليوم في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي أولى بطولات الجراند سلام هذا العام والتي تستضيفها مدينة ملبورن.





وتعتبر هذه المباراة اللقاء الأول بين ميار شريف والسلوفينية جوفان البالغة من العمر 20 عامًا.





واستطاعت ميار شريف التأهل إلى الدور الثاني من الدور الرئيسي لبطولة أستراليا وذلك بعد تغلبها على الفرنسية كلوي باكييه بنتيجة مجموعتين للا شيء جاءت كالآتي (7-5 , 7-5).



