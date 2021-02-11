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رياضة

ميار شريف تواجه السلوفينية جوفان في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تلتقي ميار شريف المصنفة 128 عالميًا منافستها السلوفينية كوجا جوفان المصنفة 104 عالميًا مساء اليوم في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي أولى بطولات الجراند سلام هذا العام والتي تستضيفها مدينة ملبورن.

وتعتبر هذه المباراة اللقاء الأول بين ميار شريف والسلوفينية جوفان البالغة من العمر 20 عامًا.

واستطاعت ميار شريف التأهل إلى الدور الثاني من الدور الرئيسي لبطولة أستراليا وذلك بعد تغلبها على الفرنسية كلوي باكييه بنتيجة مجموعتين للا شيء جاءت كالآتي (7-5 , 7-5).

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي وواصلت كتابة التاريخ بتأهلها إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.
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