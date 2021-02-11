بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

علق الإعلامى أحمد شوبير على واقعة تصريحات محمد عمارة نجم الأهلى السابق ضد على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر بعد خروجه مصابا فى المباراة الماضية للفريق أمام بايرن موينيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية .



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "زعلت من محمد عمارة لما أتكلم عن على معلول نجم الأهلى بشكل مش كويس، وبحيى محمد عمارة على اعتذاره، لأن كلامه كان جارح بشكل كبير".

وأضاف : "مينفعش ندخل الأمور الشخصية فى تقييم اللاعبين أو حتى إدارات الأندية، إزاى يبقى عندى موقف من الانتخابات أو من شخص واربط ده بالهجوم على بعض اللاعبين، الأمور الشخصية لما بتتدخل تفسد كل شىء".

وكان عمارة قال فى تصريحات تليفزيونية "على معلول لم أراه أمام بايرن ميونخ، رغم أنه فى الدورى العام بيظهر زى الأراجوز، وبالأمس لا أعرف سر تغييره، ويقال أنه يتم تجهيزه، هذه خلفية هل سيلحق؟".



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديدد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفرة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.