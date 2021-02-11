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محافظات

شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال خدمة الدفع الإلكتروني بسوهاج

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خدمة شحن العدادات المسبقة الدفع من خلال الدفع الإلكتروني فوري؛ وذلك من أجل التسهيل على العميل وتخفيف الازدحام على مراكز شحن العدادات واتاحة وسائل جديدة تمكن العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج تستقبل العملاء لشحن العدادات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب 7500 عداد مسبق الدفع وجار تركيب 2100 عداد جديد للمواطنين، وأنه تم في وقتًا سابق تم إطلاق خدمة تسجيل قراءات العدادات والاستعلام عن آخر خمس فواتير للعميل على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg لتمكين العملاء من متابعة حساباتهم ولتجنب أخطاء قراءة العداد وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.


أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تأهيل ورشة لصيانة وإصلاح الاجهزة المعملية بقطاع المعامل والجودة وذلك لتحقيق الاستدامة والحصول على نتائج معملية دقيقة وضبط الجودة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تدريب عدد من المهندسين والفنيين والكيميائيين المتخصصين في مجال صيانة الاجهزة المعملية لصيانة وإصلاح الاعطال التي قد تتعرض لها الأجهزة المعملية وتغيير الأجزاء التالفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة لمنع حدوث الأعطال.
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