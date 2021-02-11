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حوادث

التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

شنّت إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي بقنا، حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية، على أحد مخازن الأدوية بمدينة قنا.


وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة وأدوية مخالفة للمنشور 97 والذي ينص على عدم بيع الأدوية المخالفة والممنوع تداولها وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر.


كما ضبطت الحملة إحدى الصيدليات بمركز نقادة والتي تعمل بدون ترخيص وتم ضبط الأدوية الموجودة بها وتحرير محضر.


وأشاد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأداء إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي بقنا بقيادة الدكتورة أسماء مصطفي مدير إدارة الصيدلة، والذى يأتى فى إطار تفعيل للدور الرقابي الذي تقدمه إدارة الصيدلة و التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بقنا في التصدي للمخالفين لقطاع الدواء بالمحافظة.


وأشار تاوضروس، إلى أن الحملات تأتى تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة لقطاع الدواء ووصول الخدمة الدوائية بصورة جيدة للمواطنين.


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التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا
التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا
التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا
التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا
التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في قنا
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