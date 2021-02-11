نيمار يقترب من الغياب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا





وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية أن فرصة نيمار في اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة، ضعيفة للغاية.





كان نيمار تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة كاين، أمس الأربعاء، بكأس فرنسا، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وحل كيليان مبابي بديلا له.





ومن المقرر أن تحدد الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، موقف نيمار النهائي من المشاركة أمام برشلونة، حسبما أشارت تقارير صحفية.











يذكر أن باريس سان جيرمان خسر نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

أكد تقرير صحفي، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة برشلونة، المقرر لها الثلاثاء، المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.