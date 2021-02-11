محافظ أسيوط يتفقد وحدة التدريب المتنقلة في أبنوب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة التدريب المتنقلة بمدينة أبنوب والتابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية للشباب على التوصيلات الكهربائية والتي يجرى تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويتم تنفيذها لتدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





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جاء ذلك بحضور حازم على حسن وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.





حيث تابع المحافظ سير العمل بوحدة التدريب المتنقلة والتقى بالشباب المشارك في الدورة التدريبية على التوصيلات الكهربائية واستمع إلى تجربتهم في الحصول على الدورة التدريبية وإمكانية استغلالها في فتح مشروع صغير.





وأشار المحافظ إلى أنه قبل كل دورة تدريبية يقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات وفي نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على شنطة عدة في المهن المختلفة من خياطة أو السباكة والتركيبات الكهربائية كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.







