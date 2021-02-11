تحرير 16 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





ونفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات والإدارة التعليمية وأسفرت عن الآتي:

- إزالة ١٢٠ حالة إشغال بالطريق والسوق العمومي برشيد.

- غلق ٤ محلات تجارية غير مرخصة بمركز ومدينة كوم حمادة.

- تحرير ١٦ محضرا عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع مقهى ومقر للدروس الخصوصية بمركز ومدينة دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:

- مصادرة ٣٩ شيشة بمركز ومدينة كوم حمادة.

- رفع ١٣٦ حالة إشغال مخالفة بشارع (المقريزى والسريع والموقف والاتوبيس ومحور الليثى والجامعة وعرابى والنفق) بمركز دمنهور.

- ١٥٠ حالة إشغال بالسوق العمومي بمركز ومدينة رشيد.

- ازاله ٣٩ حالة إشغال طريق عبارة بمركز ومدينة ابوحمص.

- فرض ١٠ محاضر ضد مخالفي ارتداء الكمامات بمركز حوش عيسى.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية أسفرت عن الآتي:

- رفع ٥٥ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسى

- رفع ١٩٦ حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشة بمركز بدر.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:

- إعدام ٢١٤ شيشة بمركز ومدينة ابوحمص.

- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامة ومصادرة ١٠ شيش بمركز ومدينة بدر

- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق وتوقيع ١٠٠ غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور

-رفع ١٠٣ حالات إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار.

-إزاله ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.







وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:

- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة.

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.



