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فن

منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت  الفنانة منة فضالي متابعيها  بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت  منة فضالي  علي الصورة قائلة  : لا يهمني شئ بقدر الا اتنكر علي من عرفني يومًا ، فيتركني صديقًا ودودا ويلقاني عدوآ لدودآ 

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".


وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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