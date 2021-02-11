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أخبار البلد

سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه خلال الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و132 عاملًا منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.


وقال الوزير، بحسب بيان اليوم، الخميس، إنه يجري حاليًا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى جميع المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا.


ولفت الوزير إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.


وأوضح عزت عمران، وكيل الوزارة، للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أنه بدأت عملية الحصر في 3 شركات أوراسكوم، وجاما، والإسكندرية للإنشاءات، على مدار 3 أسابيع بدءًا من يوم 17 يناير الماضي، وطبقًا لتوجيهات الوزير جار استكمال عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
سعفان: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية
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