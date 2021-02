شاهد دينا الشربيني برفقة صبا مبارك من الجيم

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهوها فيديو أثناء ممارستها الرياضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر دينا الشربيني برفقة صبا مبارك من أحد صالات الجيم وكتبت مدربتها: Just joined us is more fun ,you can doit





وكانت قد شاركت الفنانة دينا الشربيني، فيديو جديدا لها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم خلال رفعها الأثقال.





واستعرضت الشربيني قوتها ولياقتها البدنية الشاقة وهى تحمل الأثقال، وذلك للمرة الثانية بعدما شاركت جمهورها فيديو وهي تؤدي نفس التدريبات الشاقة.





وعلقت دينا الشربيني على الصورة وهي تحمل الأثقال قائلة: اخيرا رجعت للرياضة، بحس اني افضل لما برفع الاثقال، ترقب حتي تري نهاية الرحلة.





ويذكر أن دخلت الفنانة دينا الشربيني، معسكرا لمدة 10 أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد " قصر النيل" المقرر عرضه ضمن السباق الماراثوني الرمضاني المقبل.





وتدور أحداث المسلسل في حقبة فترة الستينيات ويجمع بين الأكشن والدراما والإثارة والتشويق.

يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.





دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.





ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.





وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.